Serbia: fonti stampa, rilasciata reporter dopo fermo per articolo su protezioni a sanitari (2)

- Il Centro clinico della Vojvodina ha invece denunciato l'autrice dell'articolo e diramato un comunicato in cui si esprimeva "amarezza" per le informazioni "false, non verificate e malintenzionate" diffuse dal sito. Nella nota si spiega che il Centro clinico ha informato del fatto la Procura perché l'articolo ha provocato "agitazione nell'opinione pubblica e distruzione dell'immagine" della struttura ospedaliera. Il marito della Lalic ha confermato all'agenzia "Beta" che la polizia è entrata nell'appartamento ieri sera, ha portato via la giornalista, perquisito l'appartamento e sequestrato il computer e i telefoni. (segue) (Seb)