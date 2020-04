Serbia: fonti stampa, rilasciata reporter dopo fermo per articolo su protezioni a sanitari (4)

- Attualmente il Centro clinico della Vojvodina ospita 54 malati di Covid, 6 dei quali in condizioni molto gravi e sottoposti a ventilazione meccanica. Ana Lalic ha scritto ieri sera sul sito "Nova.rs" che non tradirà le proprie fonti e non le venderà "a nessuno, a nessun prezzo". L'Associazione dei giornalisti della Serbia (Uns) ha richiesto il rilascio immediato della giornalista, aggiungendo che il Centro clinico aveva la possibilità di smentire le dichiarazioni e che non è compito della polizia o della Procura arrestare i giornalisti e limitare il lavoro dei mezzi d'informazione. L'associazione ha inoltre precisato che tutti i media riportano all'opinione pubblica le notizie in modo fedele e tempestivo, senza paura delle pressioni. La premier Brnabic ha annunciato stamane che sarà ritirato il provvedimento del governo, pubblicato martedì sulla Gazzetta ufficiale, che vietava la diffusione di informazioni sul coronavirus da parte di autorità locali e personale sanitario. (segue) (Seb)