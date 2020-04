Serbia: fonti stampa, rilasciata reporter dopo fermo per articolo su protezioni a sanitari (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti i sindaci e le autorità locali dovrebbero inviare le informazioni relative all'emergenza coronavirus esclusivamente all'unità di crisi. Lo stesso dovrebbero fare tutte le istituzioni sanitarie e altro personale impegnato nell'assistenza sanitaria. Le associazioni giornalistiche della Serbia hanno immediatamente protestato contro la decisione. L'Associazione dei giornalisti della Serbia (Uns) ha chiesto al governo di ritirare il provvedimento, mentre il presidente dell'Associazione dei giornalisti indipendenti (Nuns), Zeljko Bodrozic, ha dichiarato che il provvedimento viola il diritto garantito dalla Costituzione per un informazione piena e tempestiva su questioni di rilevanza pubblica. Radomirovic ha avvertito sul pericolo che tale decisione possa portare ad un aumento di informazioni non verificate e alla diffusione della paura fra i cittadini. "Qualsiasi centralizzazione dell'emissione di informazioni ha come conseguenza inevitabile la diffusione di informazioni provenienti da altre fonti, quindi esorto personalmente il governo ad abbandonare questo provvedimento il più presto possibile e a consentire a tutti gli operatori sanitari di rilasciare dichiarazioni ai media", ha affermato Radomirovic. (segue) (Seb)