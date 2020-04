Serbia: fonti stampa, rilasciata reporter dopo fermo per articolo su protezioni a sanitari (7)

- Il presidente di Nuns, Zeljko Bodrozic, ha definito "sbagliato" vietare alle autorità locali e al personale sanitario la possibilità di rilasciare informazioni. "Di fronte ad un'epidemia diffusa è sbagliato vietare alle autorità locali o ai rappresentanti delle istituzioni sanitarie di dare direttamente informazioni attraverso i media locali e obbligarli ad aspettare che il personale dell'unità di crisi centrale faccia i propri controlli e dia il via libera", ha detto Bodrozic aggiungendo che i cittadini che vivono al di fuori di Belgrado verrebbero privati delle informazioni che spettano loro di diritto o le riceverebbero con eccessivo ritardo. "Se i media locali restano privi di fonti e interlocutori, non solo non saranno in grado di fornire informazioni tempestive e accurate, ma non saranno neanche in grado di smentire le false notizie che compaiono sui social network ogni giorno", ha concluso Bodrozic. (Seb)