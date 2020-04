Cultura: da oggi online su piattaforma Indire contributi degli Enti di ricerca pubblica italiani (2)

- Questi gli Enti pubblici di ricerca e i loro contributi. Area Science Park racconta, attraverso una serie di video, in che modo la ricerca e l’innovazione trovano riscontro e applicazione nella vita quotidianità di tutti noi: dalla genomica alla nutrizione, all’internet of things e non solo. Agenzia spaziale italiana (Asi): il racconto dello spazio passa attraverso 19 video (alcuni vere lezioni virtuali): esplorare l’universo, scoperte della fisica fondamentale, esperimenti e vita degli astronauti sulla stazione spaziale internazionale. Cnr: La multidisciplinarietà del Consiglio nazionale delle ricerche si riflette nella multimedialità dei contenuti forniti: video, fumetti e cartoon, software, mostre, webinar, news, articoli sull’attualità e l’attività della rete scientifica. Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura e analisi economia agraria): videolezioni, ebook, app e una webserie vera e propria per far scoprire a grandi e piccoli l’agricoltura, dal gene alla tavola, sempre all’insegna della sostenibilità, senza dimenticare i consigli per mangiare sano dei nostri esperti. (segue) (Rin)