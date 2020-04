Cultura: da oggi online su piattaforma Indire contributi degli Enti di ricerca pubblica italiani (3)

- E ancora. L’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) propone un pacchetto di 10 lezioni online su efficienza e risparmio energetico e dirette Facebook con i suoi esperti. L’Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) mette in rete documentari e spot utili anche per attività didattiche: da un viaggio nell’oasi naturalistica di Castel Porziano, al robot sottomarino per studiare i fondali. L’Istituto superiore di Sanità (Iss), oggi in prima linea per contrastare l’epidemia da nuovo coronavirus, mette a disposizione una serie di video per far conoscere il mondo della ricerca. L’Istat (Istituto nazionale di statistica) propone un percorso di conoscenza delle statistiche ufficiali e dell’importanza dei dati nella vita di tutti i giorni. L’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) propone una selezione di video, immagini e giochi per “entrare” nel pianeta: dalle eruzioni vulcaniche alle passeggiate sui ghiacciai fino alla scoperta del tremore sismico, i terremoti. (segue) (Rin)