Georgia: coronavirus, imprese che rispetteranno standard sicurezza resteranno aperte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle imprese che saranno in grado di dimostrare un’ottemperanza precisa alle disposizioni di sicurezza stabilite dal ministero della Sanità sarà consentito di continuare la propria attività. Lo ha dichiarato il ministro dell’Economia georgiano, Natia Turnava, ricordando che “il governo sta lavorando a stretto contatto con il quartier generale operativo istituito per il contrasto all’epidemia di Covid-19”. “Bisognerà garantire la sicurezza dei lavoratori attraverso la fornitura di tute e mascherine protettive e l’introduzione di scanner per la rilevazione della temperatura corporea nei posti di lavoro”, ha spiegato. (Res)