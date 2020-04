Algeria-Francia: tensione per servizio di “France 24” su aiuti cinesi per il coronavirus ai militari

- Resta alta la tensione tra l’Algeria e la Francia, nonostante i timidi tentativi di disgelo. Parigi ha risposto in maniera piccata alla convocazione del suo ambasciatore ad Algeri, Xavier Driencourt, da parte del ministero degli Affari esteri dell’ex colonia: “L’ambasciatore ha ricordato che tutti gli organi di stampa godono della completa indipendenza editoriale in Francia”, ha detto un portavoce del Quai d'Orsay. Algeri ha protestato con veemenza per le dichiarazioni di lunedì 30 marzo del ricercatore del Centro per gli affari internazionali di Barcellona (Cidob), Francis Ghilèsh (di origine ebraica algerina), all’emittente pubblica francese “France 24”. In particolare, Ghilèsh aveva accusato le autorità di Algeri di cattiva gestione della crisi sanitaria per la Covid-19 e di aver garantito dei “privilegi sanitari” ai militari e ai membri del governo a spese della popolazione. Non solo: il ricercatore ha dichiarato che la compagnia di costruzioni cinese Cscec, che ha realizzato importanti progetti nel paese, ha fornito aiuti all’Algeria del valore di 450 mila dollari; aiuti che però sarebbero stati dirottati all’ospedale militare di Ain Naadja, ad Algeri, "per curare gli alti ufficiali dell'esercito". Fonti diplomatiche hanno riferito al quotidiano panarabo edito a Londra “Asharq al Awsat”, di proprietà saudita, che l'ambasciata di Algeria in Francia ha avviato una causa legale contro “France 24”.(Ala)