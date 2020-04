Coronavirus: Bernini (FI), emendamenti su plastic tax inammissibili, Cura Italia parte male

- Per Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, "il percorso del decreto Cura Italia inizia nel peggiore dei modi: sono stati infatti ritenuti inammissibili i nostri emendamenti per abrogare plastic e sugar tax per estraneità di materia. Ma quale estraneità? Se il governo vuol davvero curare l’Italia - prosegue la parlamentare in una nota - le tasse etiche, inutili e dannose, vanno abolite subito per dare un segnale preciso alle aziende che in questo momento stanno svolgendo un ruolo fondamentale fornendo i pack in plastica per conservare la merce. Forza Italia si è sempre battuta al fianco delle imprese della packaging valletta contro questo balzello che metterebbe in ginocchio una filiera produttiva cruciale per l’economia del Paese. Lo stesso premier sembrava essersene accorto - conclude Bernini -, ma stamani è arrivato il contrordine. Ci aspettavamo un rapido ravvedimento operoso ed attivo, ma questa maggioranza non smette mai di deludere".(Com)