Coronavirus: Regione Lazio illumina palazzo Wegil con tricolore

- Dopo il castello di Santa Severa e il palazzo Doria Pamphilj a San Martino al Cimino, la Regione Lazio con il supporto organizzativo di Laziocrea illumina con il tricolore anche il WeGil, l'hub culturale nel quartiere Trastevere. Si legge in una nota. "La facciata dello storico palazzo, gioiello dell'architettura razionalista, sarà illuminata con i colori della bandiera italiana: un segnale di coesione che raggiunge il centro di Roma e che ribadisce la speranza condivisa che si confermi anche nei prossimi giorni l'aumento dei guariti nonché la diminuzione della diffusione del Covid-19".Ogni sera al tramonto, la facciata del palazzo sarà illuminata con i colori della bandiera italiana "per richiamare lo spirito del 'noi' uniti e per testimoniare il sostegno della Regione Lazio a tutti coloro che hanno perso i propri cari e che stanno lavorando in prima linea nella lotta al Covid-19 - continua la nota -. Il WeGil, da tre anni punto di riferimento per la cultura a Roma nonché luogo rappresentativo delle eccellenze culturali, turistiche e, grazie alla collaborazione con Arsial, anche enogastronomiche del territorio del Lazio, poco prima della chiusura per l'emergenza Covid-19, aveva inaugurato la mostra fotografica Elliott Erwitt Icons, in calendario fino al 17 maggio".(Com)