Coronavirus: Georgia, picco dei contagi atteso nella seconda metà di aprile

- La curva dei contagi da Covid-19 in Georgia dovrebbe raggiungere il picco nella seconda metà di aprile, a seconda di quanto sarà efficace l’azione del governo e del rispetto delle misure di sicurezza da parte dei cittadini. Lo ha dichiarato il ministro della Sanità del paese caucasico, Ekaterine Tikaradze, durante un briefing. “La situazione al momento è sotto controllo: tutti i contatti avuti dai nuovi pazienti sono stati identificati, e possiamo confermare che il loro contagio è da far risalire a focolai già noti e messi in quarantena”, ha spiegato il ministro. (Res)