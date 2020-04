Ue: von der Leyen, per affrontare crisi servono le risposte più forti

- Per affrontare la crisi del coronavirus servono le risposte più forti. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa. "Dobbiamo usare ogni mezzo a nostra disposizione. Ogni euro disponibile nel bilancio dell'Ue verrà reindirizzato per affrontare la crisi. Ogni norma sarà facilitata per consentire ai finanziamenti di fluire rapidamente ed efficacemente", ha detto. "Con un nuovo strumento di solidarietà mobiliteremo 100 miliardi di euro per mantenere le persone nei loro posti di lavoro e sostenere le imprese. Stiamo unendo le forze con gli Stati membri per salvare vite umane e proteggere i mezzi di sussistenza", ha aggiunto von der Leyen. (Beb)