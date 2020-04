Rifiuti: assessore Lazio, nuova ordinanza per evitare blocco raccolta differenziata

- L'Amministrazione regionale ha emanato una nuova ordinanza sulla gestione dei rifiuti urbani per scongiurare il rischio di interruzione della raccolta differenziata e limitare il ricorso allo smaltimento. Si legge in una nota della Regione Lazio. La temporanea chiusura delle industrie che utilizzano i materiali riciclati ha portato ad un incremento di materie prime e seconde negli impianti di stoccaggio. Con questo provvedimento, quindi, "si consente la possibilità di incrementare la disponibilità di stoccaggio negli impianti o di creare centri di stoccaggio provvisori, evitando il blocco della racconta differenziata nei comuni del Lazio", spiega la nota. "Questa misura serve per superare la situazione di emergenza dovuta al Covid-19, con l'obiettivo di minimizzare gli smaltimenti e garantire successivamente quanto più possibile il recupero delle materie riciclabili", commenta l'assessore regionale al Ciclo dei rifiuti Massimiliano Valeriani. (Com)