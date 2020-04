Venezuela: Ecuador appoggia proposta Usa di "transizione democratica"

- L'Ecuador sostiene la nuova proposta degli Stati Uniti per una "transizione democratica" in Venezuela. In una nota diffusa dal ministero degli Esteri, il governo del presidente Lenin Moreno esprime la fiducia che la soluzione proposta dalla Casa Bianca, l'avvio di un percorso elettorale che parta dai passi indietro del presidente Nicolas Maduro e del leader oppositore Juan Guaidò, possa avviare "il rapido superamento della grave crisi politica, economica e sociale che vive" il Venezuela, causa "dell'esodo di massa di milioni di cittadini in vari paesi della regione. Quito sottolinea che il piano Usa "contiene principi e approcci fondamentali per facilitare una genuina uscita democratica alla prolungata crisi" che si vive a Caracas. (segue) (Brb)