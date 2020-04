Coronavirus: 618 morti in America latina, Ecuador verso le cento vittime (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Argentina, dove il 7 marzo è stata registrata la prima morte per la Covid-19 in America latina, i casi confermati sono a 1.133, con 32 decessi. Quarantena su tutto il territorio nazionale fino al 14 aprile. Varato un piano da circa dieci miliardi di euro (circa due punti di pil) per sostenere produzione, lavoro e consumo: si allontana l’obiettivo del pareggio fiscale entro i prossimi tre anni, sin qui considerato una priorità. Il coronavirus è emergenza anche in Cile, con 3.031 casi confermati e 16 morti. Il presidente Sebastian Pinera ha decretato lo "stato di catastrofe" per 90 giorni, affidando alle Forze armate la gestione dell'ordine pubblico. Chiuse tutte le frontiere e movimenti limitati all’interno. Rinviato a ottobre il referendum sulla riforma della Costituzione preparato in risposta alle proteste sociali di inizio anno. (segue) (Abu)