Coronavirus: Bosnia, sono 448 i casi di contagio confermati fino a questo momento

- I contagi da coronavirus in Bosnia sono attualmente in tutto 512, con un aumento di 53 rispetto a ieri. Lo ha riferito oggi il sito web di informazione "Klix" a seguito della conferenza stampa del ministro della Sanità della Repubblica Srpska, l'entità serba della bosnia, Alen Seranic. Le persone guarite sono attualmente 20, mentre i decessi confermati sono 15, due in più rispetto a ieri. Sono inoltre almeno quattro i medici del Centro clinico universitario di Sarajevo che hanno contratto il virus.(Bos)