Coronavirus: Morelli (Lega), commissione Trasporti Camera prima a riunirsi in videoconferenza

- Il deputato della Lega Alessandro Morelli, presidente della commissione Trasporti e Tlc, annuncia in una nota che "la commissione Trasporti e Telecomunicazioni della Camera dei deputati si riunirà in videoconferenza per affrontare tematiche di propria competenza, inerenti all'emergenza Covid-19. Saremo i primi a testare questa modalità attraverso un ciclo di audizioni, a cominciare da quelle inerenti all'uso delle tecnologie d'emergenza del 7 e dell'8 aprile, richieste dalla vicepresidente Deborah Bergamini, che saranno fruibili sulla web tv della Camera".(Com)