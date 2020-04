Università: di Stasio e Cirillo (M5s), da Orientale nessuna trasmissione dati all'Adisurc

- "Oltre 100 giorni sono trascorsi da quando le università interessate hanno dato notizia della trasmissione dei dati sui crediti formativi per l'erogazione delle borse di studio: ad oggi, manca all'appello l'Università Orientale nella lista Adisurc, che non ha potuto provvedere ad erogare le borse di studio di competenza dell'anno accademico 2018/19". Lo ha dichiarato la deputata del Movimento 5 stelle Iolanda di Stasio. "Ci sono pervenute alcune segnalazioni - ha proseguito di Stasio - e abbiamo ritenuto opportuno richiamare l'attenzione dell'assessore regionale campano Marchiello e i rettori degli atenei interessati per ottenere una tempestiva risposta ed una auspicata soluzione al problema". La deputata è intervenuta a sostegno dell'azione lanciata dal consigliere del Movimento 5 stelle in Regione Campania Luigi Cirillo, come lei stessa ha affermato: "Appresa la questione sollevata dal collega rispetto all'insostenibile ritardo nella comunicazione da parte dell'Università Orientale, ho provveduto a sollecitare la segreteria competente al fine di ottenere chiarimenti e di agevolare la trasmissione dei dati utili all'erogazione delle borse di studio da parte di Adisurc". (segue) (Ren)