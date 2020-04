Università: di Stasio e Cirillo (M5s), da Orientale nessuna trasmissione dati all'Adisurc (2)

- Il consigliere campano Cirillo ha sottolineato: "In merito alla mancata trasmissione dei dati di merito da parte dell'Università Orientale ad Adisurc ho avuto un colloquio telefonico con l'assessore regionale Antonio Marchiello esponendogli la gravissima situazione di ritardo che sta penalizzando ingiustamente gli studenti dell'Orientale rispetto al saldo della borsa di studio. L'assessore, si è preso l'onere di informare direttamente il presidente di giunta e contattare il Rettore per capire quale sia la criticità alla base di questa situazione". "Comprendiamo il momento di difficoltà che tutto il Paese sta attraversando - hanno aggiunto di Stasio e Cirillo - e gli ostacoli che gli enti stanno riscontrando rispetto al normale svolgimento delle attività, ma dobbiamo pensare anche ai sacrifici che i genitori di questi studenti sostengono per permettere ai propri figli di studiare, e che in questo periodo di necessità sono costretti a casa e non possono lavorare", hanno concluso gli esponenti del Movimento 5 stelle. (Ren)