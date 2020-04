Coronavirus: Croazia, i contagi confermati salgono a 963

- Il numero dei contagi da coronavirus confermati in Croazia è attualmente pari a 963, con un aumento di 96 rispetto a ieri. Lo ha annunciato oggi il sito di informazione "Index" citando i dati del ministero della Sanità. I decessi confermati sono in tutto sei, mentre le persone guarite sono 73, 21 in più rispetto a ieri. Nella giornata precedente è stato riscontrato il primo caso di contagio nella regione di Viroviticko-podravska e il contagio si è esteso pertanto a tutte le regioni croate.(Zac)