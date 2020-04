India: da presidente Kovind e premier Modi auguri per la festa di Rama Navami

- Il presidente dell’India, Ram Nath Kovind, e il primo ministro, Narendra Modi, hanno rivolto alla nazione gli auguri per la festa di Rama Navami, che cade oggi e celebra la nascita di Rama, una delle principali divinità dell’induismo. Il capo di Stato, via Twitter, ha indicato la vita di Rama come un modello di virtù, tolleranza, calore e amicizia. Il premier, sullo stesso social network, ha inviato i suoi saluti ai connazionali nell’occasione “propizia” della festività.(Inn)