Coronavirus: Montenegro, sale a 140 il numero dei contagiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero delle persone contagiate da coronavirus in Montenegro è attualmente pari a 140, dopo l'accertamento di 17 nuovi casi nel corso dell'ultima giornata. Lo ha annunciato oggi l'epidemiologo Senad Begic durante la conferenza stampa dell'Istituto per la sanità pubblica di Podgorica. Nella capitale montenegrina sono stati accertati 11 nuovi contagi e, secondo Begic, "nel prossimo periodo possiamo aspettarci un aumento del numero degli ammalati". Begic ha affermato che "la curva epidemiologica segue in Montenegro un percorso molto meno ripido, visto che il nostro paese è riuscito a rallentarla". (Mop)