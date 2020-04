Autismo: Delrio, vicini alle famiglie, difendiamo rete di sostegno

- "Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo in un momento difficilissimo. Vicini alle famiglie di ragazzi speciali che possano sentire l’affetto di tutta la comunità nel superare isolamento e solitudine. Difendiamo la rete di sostegno e volontariato". Lo ha scritto su Twitter Graziano Delrio capogruppo del Pd alla Camera. (Com)