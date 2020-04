Ostia: jeep come ariete per sfondare vetrina negozio telefonia, caccia ai ladri

- Una Jeep Renegade usata come ariete per sfondare la vetrina di un negozio di telefonia. I malviventi hanno agito ieri sera poco dopo le 21 in via dei Traghetti in zona Lido a Ostia. Con l’auto hanno frantumato la vetrina del negozio di rivendita telefonini rubando tutti i cellulari e la merce esposta. Sono quindi fuggiti con la stessa Jeep che poi hanno abbandonato in un luogo non molto distante. La vettura era stata rubata appositamente per lo scopo. Del caso se ne stanno occupando gli agenti dl Commissariato Lido che hanno tentato anche di contattare, ancora senza riuscirci, il titolare del negozio.(Rer)