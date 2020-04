Scuola: Gallo (M5s), in Campania sbloccato stipendio lavoratori, sciacallo chi polemizza

- "L'ufficio regionale campano ha predisposto tutto il lavoro per consentire alle scuole di pagare i lavoratori degli appalti di pulizia delle scuole che non ricevevano il proprio stipendio da mesi". Lo ha scritto in un post su Facebook Luigi Gallo, presidente della commissione Cultura del Movimento 5 stelle. "Tutto questo - ha proseguito Gallo - a causa degli appalti scellerati delle ditte di pulizia che abbiamo cancellato, assumendo 12mila lavoratori nelle scuole come personale Ata. Ovviamente, in questa fase, il pagamento sarà più lento rispetto a dicembre ma le scuole hanno già iniziato. Mentre tutti i funzionari pubblici dell'istruzione erano impegnati a risolvere i problemi creati dalle ditte private, mentre svolgevano lodevolmente il loro lavoro, tutti noi come istituzione abbiamo appreso anche la perdita di un funzionario dell'Usr Campano per il Covid-19. Questa è solo l'ennesima dimostrazione che è un momento difficile per tutte le istituzioni al lavoro in questa emergenza, che garantiscono l'ordinario e lo straordinario a tutte le scuole e ai lavoratori. Chi alza i toni o polemizza in questa fase può essere solo considerato uno sciacallo o un vero e proprio scellerato", ha concluso l'esponente del Movimento 5 stelle. (Ren)