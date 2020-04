Roma: Palumbo (Pd), prossima settimana commissione Trasparenza su Atac

- "Convocherò una commissione Trasparenza per la prossima settimana su Atac, a seguito della decisione di applicare la Cassa integrazione a 4.000 dipendenti della società capitolina e sulle ripercussioni che tale misura avrà sul concordato preventivo". Lo annuncia in una nota il presidente della commissione Trasparenza Marco Palumbo. "Abbiamo inutilmente chiesto chiarimenti alla giunta e proposto una riunione per meglio spiegare i contorni e le conseguenze di questa decisione. Ma ad oggi non abbiamo avuto risposte nel merito. Per questo, inviterò in Trasparenza gli assessori competenti per raccogliere tutte le delucidazioni necessarie".(Com)