Coronavirus: Sala, domande sindaci a Regione Lombardia non per polemica, ma per bene comune

- Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, nel consueto video pubblicato sui social, torna sulle domande che i primi cittadini di sette capoluoghi di provincia lombardi hanno rivolto a Regione Lombardia in merito alla gestione dell’emergenza sanitaria, specificando che non lo hanno fatto per “polemica, per per il bene comune”. “Ieri sette sindaci di città capoluogo di provincia lombarde hanno rivolto domande a Regione Lombardia. Vorrei spiegarvi il senso della cosa, calibrando molto il tono e le parole: non voglio rischiare di essere polemico, ma io con gli altri sindaci vogliamo capire l’indirizzo che prenderemo insieme nel confrontarci con questo virus. In particolare le nostre richieste di chiarimento fanno riferimento a tre aspetti fondamentali: mascherine, tamponi e test sugli anticorpi”, ha ricordato Sala. “Vogliamo semplicemente capire questo e rivolgiamo queste domande a Regione Lombardia, perché i nostri cittadini le rivolgono a noi. Quindi non è polemica, ma il bene comune”, ha poi sottolineato il sindaco di Milano. (Rem)