Coronavirus: Mulè (FI), a scuse von der Leyen seguano i fatti, Ue rischia disgregazione

- Le scuse di Ursula von der Leyen devono essere seguite da fatti concreti. Lo ha detto Giorgio Mulé, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, intervenendo a Sky Tg24.Fatti concreti che, per Mulè "non significano solo i 750 miliardi messi a disposizione dalla Bce, ma un piano vero, reale di 'restart-bond', i bond della ripartenza, che consentano agli Stati membri di far fronte a una crisi non asimmetrica e finanziaria, ma collettiva e di economia reale. L'Europa matrigna, egoista, che si è voltata dall'altra parte e che fa finta di non capire che si tratta di una crisi che investe l'intero Continente, per la visione di alcuni Stati membri del Nord Europa che fanno della loro integrità finanziaria e contabile la costituency dei loro Paesi, beh questa Europa - ha aggiunto Mulè -se non cambierà rotta e non interverrà collegialmente rischierà un processo di disgregazione che rilancerà i nazionalismi. Il fattore tempo in questo momento è fondamentale, servono interventi decisi e mirati, altrimenti questa emergenza economica si porterà via come una valanga la stessa Unione europea".(Com)