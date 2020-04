Coronavirus: Sala, quando potremo uscire mascherine devono essere un diritto

- Con la riapertura le mascherine devono essere un diritto per tutti. A sostenerlo, nel consueto video pubblicato sui social, è il sindaco di Milano Giuseppe Sala. “Oggi i comuni ricevono pochissime mascherine. Milano ha dovuto andarsele a cercare in Cina e in altri paesi e per il momento può anche star bene, ma le mascherine le devono fornire il governo e la Regione. Il governo tramite le Regioni. Quando verranno fornite?”, chiede Sala, ribadendo le domande rivolte a Regione Lombardia. “Mi segnalate che oggi le mascherine non si trovano neppure in farmacia o si trovano a prezzi elevati. Io spero che fra non molto potremo uscire e a quel punto le mascherine saranno dannatamente importanti e la disponibilità di mascherine dev’essere un diritto”, conclude il primo cittadino.(Rem)