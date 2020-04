Coronavirus: Salvini, centralizzare sanità? Per fortuna ci sono sindaci e Regioni, con Stato campa cavallo

- Il leader della Lega Matteo Salvini, nel corso di una diretta Facebook, commenta la proposta di riportare la sanità alla competenza statale, lanciata dal vicepresidente del Partito democratico Andrea Orlando in una intervista a "La Stampa", e afferma: "Qual è la prima riforma a cui pensa Orlando? Una riforma economica? Aiuti alle imprese e alle famiglie? Un fondo per i disabili? No. Propone di centralizzare la sanità. Faccio l’esempio della Lombardia - continua -: la Regione ha aperto grazie alla propria organizzazione mille posti letto di terapia intensiva in più, facendo da sola. Anche perché se si dovesse aspettare mascherine e ossigeno dal governo centrale, campa cavallo. Per fortuna che ci sono i sindaci e le Regioni". Il segretario della Lega quindi prosegue: "Lo dico ai sindaci del Partito democratico che chiedono ai governatori le mascherine: chiamate i vostri ministri del Pd al governo perché sarebbe una competenza dello Stato centrale. Fate loro un colpo di telefono e fatevi dire perché mancano i dispositivi". (Rin)