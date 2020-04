Egitto: coronavirus, il villaggio di Hayatem protesta contro l'isolamento

- I residenti del villaggio egiziano di al Hayatem, a nord del Cairo, hanno protestato ieri per l’isolamento cui sono stati sottoposti in virtù delle misure per il contrasto della diffusione del coronavirus. Lo scrive il quotidiano locale “el Masry el Youm”, ricordando come all’interno del villaggio fossero stati individuati otto casi di contagio. La polizia ha disperso i manifestanti senza l’uso della forza, invitando gli anziani e i leader tribali a convincere i residenti che la protesta avrebbe messo in pericolo la loro salute.(Cae)