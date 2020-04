Coronavirus: Sala, contagi in Lombardia vanno parametrati a numero tamponi fatti

- Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel consueto video pubblicato sui social, mette in discussione il numero di contagi comunicati ogni sera da Regione Lombardia, che secondo lui va parametrato al numero di tamponi fatti. Quello dei tamponi - spiega - “è un tema su cui vediamo una differenza di approccio tra Regione Lombardia da un lato e Veneto ed Emilia Romagna dall’altro. Il Veneto in particolare dichiara la volontà di fare molti e molti tamponi. I tamponi hanno due livelli di utilità: il primo è verificare se una persona è positiva e il secondo è un fatto statistico, perché ogni sera noi siamo davanti alla tv a vedere numeri e contagi”. A titolo di esempio Sala riporta i numeri dei tamponi fatti giorno per giorno in Lombardia a partire dal 27 marzo: “8.100, 6.600, 4.900, 3.700, 3.600, 6.800. Capite che cento o duecento contagi, se non parametrati sul numero di tamponi che vanno da 8.100 a 3.600 dicono quel che dicono”, osserva quindi il sindaco, che dalla Regione vorrebbe sapere anche chi sono e dove risiedono le persone sottoposte a tampone. “Questo virus colpisce più i maschi delle femmine, a chi sono stati fatti? In che aree geografiche della regione Lombardia sono stati fatti?”, chiede il sindaco. “E infine - conclude - va bene tutto, capiamo le difficoltà, ma ribadiamo che il personale medico e a questo punto soprattutto chi sta nelle residenze per anziani e cioè anziani e personale medico, deve essere sottoposto a tamponi”. (Rem)