Coronavirus: Salvini a governo, sblocchi voce fondo crediti dubbia esigibilità per Comuni

- Il leader della Lega Matteo Salvini, nel corso di una diretta Facebook, lancia una proposta al governo: "Sbloccare i fondi crediti dubbia esigibilità". Il segretario della Lega, raccogliendo la denuncia del primo cittadino di Firenze in merito alla mancanza di risorse nei Comuni, afferma: "Si può fare con una riga di decreto. Sblocchiamo per la spesa corrente, il montante dei fondi crediti dubbia esigibilità. Se si abbassa la soglia, solo per il comune di Novare, per fare un esempio, dal 95 al 60 per cento, la città avrebbe due milioni di euro per famiglie e negozi. Chiedo al governo, visto che stanno sfornando tante circolari, una circolare che permetta a sindaci di tutti i comuni di sbloccare questa voce". (Rin)