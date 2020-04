Energia: Ucraina, in drastico calo il trasporto del gas tramite Gsto nel primo trimestre 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’operatore del sistema di trasmissione del gas in Ucraina (Gtso) ha provveduto al trasporto di 4,6 miliardi di metri cubici di gas naturale nel marzo 2020, diretti verso Unione europea e Moldova. Si tratta di un volume di gas superiore del 18 per cento rispetto al mese precedente, ma comunque inferiore di 2,6 miliardi di metri cubici, o il 36 per cento, su base annua. “Nel primo trimestre del 2020 il transito di gas naturale tramite il sistema di trasmissione dell’Ucraina è stato di 11,1 miliardi di metri cubici, un calo del 53 per cento su base annua”, ha reso noto il Gtso. La società energetica russa Gazprom ha in ogni caso pagato la tariffa piena per le capacità del sistema nel primo trimestre dell’anno, considerando 65 miliardi di metri cubici di gas annui, ovvero 178 milioni di metri cubici al giorno. (Res)