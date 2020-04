Coronavirus: Sala, perché Veneto ed Emilia fanno test su anticorpi e Lombardia no?

- Nel consueto video pubblicato sui social il sindaco di Milano Giuseppe Sala torna a ribadire l’importanza dei test sierologici per verificare la presenza di anticorpi al coronavirus. “I test sugli anticorpi sono test che permettono di definire se una persona è stata colpita dal virus, magari inconsapevolmente e quindi per un certo periodo di tempo immune”, spiega Sala, che vuole conoscere l’approccio di Regione Lombardia su questi esami. “Questi test sono oggi già fatti in Veneto e in Emilia Romagna. In Lombardia ancora no. Perché? Per quanto tempo? Verranno fatti? Con che modalità?”, si chiede il sindaco. (Rem)