India: coronavirus, Difesa mette a disposizione novemila posti letto ospedalieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate indiane hanno riservato novemila posti letto ospedalieri per la cura dei pazienti affetti da Covid-19 e messo a disposizione 8.500 tra medici e altri operatori sanitari. Il capo di Stato maggiore della Difesa, generale Bipin Rawat, ha precisato che sono 28 gli ospedali militari designati per l’emergenza coronavirus, pronti ad accogliere anche pazienti civili. In strutture militari di Jaisalmer, Jodhpur, Chennai, Manesar, Hindon e Mumbai sono stati allestiti centri per la quarantena degli indiani rimpatriati da paesi gravemente colpiti dall’epidemia, come l’Italia e l’Iran; attualmente ne ospitano più di mille. (segue) (Inn)