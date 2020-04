India: coronavirus, Difesa mette a disposizione novemila posti letto ospedalieri (2)

- Gli aerei dell’Aeronautica hanno trasportato circa 25 tonnellate di forniture mediche negli ultimi tre giorni e 150 mila litri di disinfettanti. Le navi della Marina sono in allerta per fornire assistenza alle autorità civili. L’Organizzazione per la ricerca e lo sviluppo della difesa (Drdo) sta producendo mascherine con filtro antiparticolato FFP3 N99 e dispositivi di protezione individuale. Il direttore della Drdo, G. Satheesh Reddy, ha riferito che la produzione di N99 è attualmente di diecimila unità al giorno e che presto sarà raddoppiata; 40 mila maschere sono già state consegnate alla polizia di Nuova Delhi. (Inn)