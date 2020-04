Sudafrica: ministro Sanità, necessari centinaia di migliaia di test Covid-19 per capire vero numero di contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Sudafrica è necessario condurre centinaia di migliaia di test di rilevazione del coronavirus per capire il vero numero di contagi e arrestarne la diffusione. Lo ha dichiarato in conferenza stampa il ministro della Sanità, Zweli Mkhize, precisando che le autorità sanitarie stanno passando gradualmente da un modello di test incentrato sulle persone con sintomi verso uno maggiormente mirato sulle comunità in cui sono presenti persone con sintomi lievi. “Dobbiamo testare centinaia di migliaia di persone per ottenere un quadro migliore e perfezionare la nostra strategia di contenimento”, ha aggiunto il ministro, aggiungendo che finora nel paese sono stati condotti circa 47 mila test, con 1.380 casi confermati di contagio e cinque decessi. Attualmente, ha aggiunto Mkhize, le autorità sanitarie del Sudafrica sono in grado di condurre circa 5 mila test al giorno ma l’obiettivo è di portarli a 36 mila al giorno entro la fine di aprile. Il ministro ha quindi annunciato che possibili aiuti in questo senso potrebbero giungere dalla Cina e da Cuba. “Il prossimo mese inizierà la stagione influenzale, facendo così ammalare più persone con sintomi simili che invaderanno i nostri ospedali e creeranno un terreno fertile per la diffusione del coronavirus”, ha poi messo in guardia Mkhize. Il Sudafrica è attualmente il paese con il maggior numero di casi di coronavirus in Africa. (segue) (Res)