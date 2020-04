Coronavirus: a Napoli proteste davanti casa di riposo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel quartiere Fuorigrotta a Napoli sono in corso proteste davanti alla residenza per anziani "La casa di mela". Nei giorni scorsi sono risultate positive al coronavirus 23 persone e morte 3, forse positivo anche uno degli assistenti. I familiari chiedono che gli anziani ancora presenti nella struttura siano trasferiti in ospedale, per ricevere cure adeguate e perché manca il personale all'interno della stessa casa di riposo. Nonostante le proteste non sono in atto scontri e gli agenti di Polizia e Carabinieri tengono sotto controllo la situazione. (Ren)