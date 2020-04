Libano: generale Del Col (Unifil) sottolinea importanza lotta contro coronavirus

- Il generale Stefano Del Col, capo della missione e comandante della Forza di interposizione in Libano delle Nazioni Unite (Unifil), ha visitato nel corso della settimana scorsa tutti i contingenti della missione Onu da lui diretta. Lo riferisce un comunicato stampa di Unifil. Del Col ha sottolineato l’importanza del rispetto delle regole per il contenimento del coronavirus da parte delle truppe impegnate nella missione. "La situazione senza precedenti che stiamo affrontando oggi richiede misure eccezionali e la massima collaborazione e comprensione sono un prerequisito essenziale", ha affermato. Dall'inizio dell'epidemia, Unifil ha messo in atto tutte le misure precauzionali necessarie per prevenire l'infezione da virus Sars-Cov-2 tra gli oltre 11.000 operatori di pace civili e militari della missione. (Lib)