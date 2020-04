Coronavirus: Mazzetti (FI), pesanti danni al turismo, accogliere appello Federalberghi

- Il turismo sta pagando un prezzo altissimo a causa dell’emergenza Coronavirus e per ripartire si dovrà investire. Lo afferma Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia, che aggiunge: "Sosteniamo l'appello del presidente di Federalberghi, Bocca. Per ripartire si dovrà investire sul 'nostro' turismo, o il settore prenderà una direzione pericolosa. E' venuto il momento che l'Italia tuteli innanzitutto le sue eccellenze. Se guardiamo alla situazione locale degli alberghi ,parliamo di un settore danneggiato in modo spaventoso. Lo Stato deve fare sicuramente la sua parte, ma anche i sindaci. Il Comune di Firenze, ad esempio, incassava una media di oltre 40 milioni l'anno di tassa soggiorno. Intanto con parte di questi soldi, che tra l'altro dovrebbe essere lo scopo della tassa stessa, il sindaco Nardella contatti la più grande azienda di marketing mondiale per fare una campagna pubblicitaria in tutti i Paesi del mondo che frequentano Firenze. Soltanto rilanciando un turismo innanzitutto italiano e poi straniero potremo uscirne. Pertanto basta parole, gli albergatori chiedono fatti concreti e tangibili", conclude Mazzetti. (Rin)