Marocco: coronavirus, al via un piano per proteggere i bambini vulnerabili

- Il ministero della Solidarietà, dello sviluppo sociale, dell'uguaglianza e della famiglia del Marocco ha predisposto un piano d'azione per la protezione dei bambini in situazioni di vulnerabilità, in un contesto caratterizzato dalla pandemia del coronavirus. Questo piano consiste nel fornire vari servizi di emergenza per i minori che vivono negli istituti di protezione sociale e i bambini di strada, ha affermato il ministero della Solidarietà, dello Sviluppo Sociale, dell'uguaglianza e la famiglia in una dichiarazione. (Mar)