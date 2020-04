Marocco: coronavirus, due nuove guarigioni e 26 in totale

- In Marocco sono state registrate due nuove guarigioni di pazienti trattati per il coronavirus, portando a 26 il numero totale di persone dichiarate guarite dalla Covid-19. Lo annuncia il ministero della Salute di Rabat. Il numero di decessi dovuti al coronavirus è 37, mentre i casi esclusi dopo risultati negativi delle analisi condotte in laboratorio ammontano a 2.561, specifica il ministero nel suo rapporto pubblicato sul portale “covidmaroc”. Il ministero indica che il numero totale di casi di contaminazione da coronavirus è 638. Questi casi sono stati registrati nelle regioni di Casablanca-Settat (179), Marrakech-Safi (115), Rabat-Salé-Kénitra (111), Fez-Meknes (110), Tangeri-Tétouan-Al Hoceima (44), Orientale (26), Beni Mellal-Khénifra (20), Souss-Massa (17), Draa-Tafilalet (13), Laayoune-Sakia El Hamra (2) e Guelmim-Oued Noun (1). (Mar)