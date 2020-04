Marocco: coronavirus, critiche a Maroc Telecom per assenza wi-fi gratuiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia telefonica Maroc Telecom è stata accusata di "non aver fatto nulla per il Fondo speciale contro il coronavirus istituito in Marocco”. L’azienda è stata sollecitata a “consentire agli utenti di Internet di rimanere in contatto con i propri cari, di telelavorare o studiare in condizioni corrette, o persino di divertirsi, in periodo di crisi sanitaria". E' questa, infatti, la richiesta avanzata oggi dal sito marocchino "Le 360". Come misura di contenimento, "la pandemia di coronavirus ha comportato un uso sfrenato di Internet. Apprendimento a distanza, telelavoro, videoconferenze, scambi con familiari e amici, guardare film in streaming su piattaforme dedicate. Tutto ciò ha fatto portato un boom nel numero di connessioni", si legge. Di fronte al rischio di saturazione delle reti di telecomunicazione durante questo periodo di confinamento sociale, "l'organismo di regolamentazione, l'Agenzia nazionale di regolamentazione delle telecomunicazioni, dovrebbe sollecitare i tre operatori del Marocco a rendere l'accesso a Internet gratuito per tutti". (Mar)