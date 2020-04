Egitto: 15 persone morte per coronavirus prima di arrivare in ospedale

- Il ministro della Sanità e della popolazione egiziano, Hala Zayed, ha dichiarato che 15 dei 41 decessi avvenuti ieri per coronavirus in Egitto riguardano persone che sono morte prima che le ambulanze li raggiungessero. Zayed ha aggiunto durante una intervista telefonica al programma "Al Hayat al Youm", trasmesso sul canale satellitare "al Hayat", che un medico che è morto dopo aver contratto il virus e aveva chiesto di non andare in ospedale. Il ministro ha fatto appello alle persone, in particolare agli anziani, ai portatori di malattie croniche e alle donne in gravidanza di andare in ospedale se dovessero comparire i sintomi da coronavirus. (Cae)