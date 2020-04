Tunisia: dieci arresti a Biserta, volevano seppellire donna morta per coronavirus

- La procura di Biserta, in Tunisia, ha autorizzato l'arresto di dieci persone, nove uomini e una donna, per aver dato vita ad una sassaiola e a scontri con la polizia locale. Secondo quanto riferiscono i media locali, le dieci persone sono accusate anche di aver violato la quarantena. Si tratta di parenti di una donna morta per il coronavirus la quale è stata sepolta dalle autorità con un rapido funerale. I suoi parenti si sono recati nel cimitero della zona nel tentativo di esumare la salma. (Tut)