Mauritania: coronavirus, l'esercito ammonisce dalla violazione delle misure di prevenzione

- Il capo di Stato maggiore della Difesa mauritana, generale Mohamed Cheikh Ould Mohamed Lemine, ha messo in guardia chi tenta di violare le misure preventive adottate dalle autorità del paese per impedire la diffusione del coronavirus. L'ufficiale, che ha parlato durante un incontro con le autorità amministrative e militari, i funzionari eletti locali della località di N'Diago, ha insistito sulla necessità di una collaborazione tra i vari attori, l'esercito nazionale e le autorità di sicurezza per prevenire la diffusione del coronavirus. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa mauritana “Sahara medias”. (Res)