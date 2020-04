Coronavirus: Rosato (Iv), sito Inps? Caos clamoroso ed errore di comunicazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente della Camera Ettore Rosato, di Italia viva, intervenendo a Radio Cusano Campus, in merito al caos sul sito dell'Inps, ha detto: "Penso che il lavoro sia straordinario. Però bisogna anche dire che era tutto anticipato, si sapeva che cosa doveva succedere da settimane. Questo caos è stato abbastanza clamoroso. Ci deve essere una semplicità maggiore nelle procedure. Bisogna trovare modalità molto più rapide. Poi c'è stato l'errore di comunicazione nel far capire che i soldi c'erano per chi arrivava per primo. Invece - ha rimarcato - bisogna dare garanzie che le risorse ci sono per tutti, a prescindere dal momento della presentazione della domanda".(Rin)