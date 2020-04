India: coronavirus, venti per cento dei nuovi casi legati al raduno di Jamaat Tabligh

- I casi di coronavirus in India, aggiornati a questa mattina alle 9 (ora di Nuova Delhi), sono saliti a 1.965, con 50 decessi e 150 guarigioni. Lo ha reso noto il ministero della Sanità. Il sottosegretario Lav Aggarwal ha sottolineato che “il recente aumento dei casi non rappresenta una tendenza nazionale”. L’attenzione è concentrata sul nuovo focolaio originato a Nuova Delhi, dove sono state contagiate decine, probabilmente centinaia, di persone che dal 13 al 15 marzo avevano partecipato a un evento internazionale dell’organizzazione religiosa islamica Jamaat Tabligh nel quartiere di Nizamuddin West, che ha coinvolto migliaia di persone. Secondo il dicastero quasi il venti per cento dei casi emersi negli ultimi due giorni è legato al raduno: al momento si stimano oltre 380 contagi e nove decessi collegati. Solo nella capitale 2.346 persone tra membri dell’organizzazione e persone con cui sono venute in contatto sono state individuate: 536 hanno sintomi e sono ricoverate in vari ospedali, 1.810 sono in centri di quarantena. Oggi nella zona è stato avviato un programma di test porta a porta. Secondo i dati forniti da 25 Stati e Territori dell’Unione sono stati individuati quasi 8.500 contatti. (segue) (Inn)