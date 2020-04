India: coronavirus, venti per cento dei nuovi casi legati al raduno di Jamaat Tabligh (2)

- I lavoratori di Jamaat Tabligh che gravitano intorno al quartier generale (Markaz) sono circa 1.500 e più di duemila sono impegnati in attività missionarie in varie parti del paese. Il centro è guidato dal maulana Muhammad Saad Kandhlawi. La polizia ha aperto un fascicolo Fir (First information report), il rapporto informativo che dà l'avvio alle indagini, contro il leader religioso, per presunte violazioni di alcuni articoli della legge Epidemic Disease Act e di altri articoli del Codice penale. Il Markaz ha emesso un comunicato in cui ha negato qualsiasi violazione. Il quartier generale ha precisato che il 22 marzo, quando era in corso il cosiddetto “coprifuoco del popolo”, la prova generale di serrata indetta dal primo ministro, Narendra Modi, le attività sono state interrotte, ma molte persone sono rimaste bloccate a causa della sospensione dei servizi di trasporto. Altre denunce sono state presentate in altri Stati. (segue) (Inn)